تسليم موقع مشروع صيانة ورصف طريق زنيخه بمحلة الهاني بسوق الجمعة.



طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال )- تسلمت شركة الطوابق العالمية

للمقاولات وصيانة الطرق موقع مشروع صيانة الطريق الرابط بين طريق جامع

زنيخه بمنطقة الهاني ، وطريق عرادة الرئيسي .

حضر مراسم التسليم عميد البلدية ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ،

ووكيل الديوان ، ومدير الشؤون الفنية ، وعدد من موظفي البلدية . وهذه

المشاريع يتم الإشراف عليها من قبل إدارة الشؤون الفنية بالبلدية .

يشار إلى أن المجلس البلدي سوق الجمعة يجري تسليم عدة مواقع لصيانة

الطرقات داخل حدوده الإدارية وفق العقود المبرمة والمتعاقد عليها مع عدة

شركات مختصة في الاستثمار العقاري مع نهاية العام الماضي ، والتي تبلغ

إثنى عشر عقدا تشمل مشروعات صيانة ورصف عدة طرق ببلدية سوق الجمعة موزعة

على كافة محليات البلدية السبعة عشر تحت إشراف إدارة الشؤون الفنية

بالبلدية .



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