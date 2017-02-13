تسليم موقع مشروع صيانة ورصف طريق زنيخه بمحلة الهاني بسوق الجمعة.
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 15:08:00
\n طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال )- تسلمت شركة الطوابق العالمية \nللمقاولات وصيانة الطرق موقع مشروع صيانة الطريق الرابط بين طريق جامع \nزنيخه بمنطقة الهاني ، وطريق عرادة الرئيسي .\n حضر مراسم التسليم عميد البلدية ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ، \nووكيل الديوان ، ومدير الشؤون الفنية ، وعدد من موظفي البلدية . وهذه \nالمشاريع يتم الإشراف عليها من قبل إدارة الشؤون الفنية بالبلدية .\n يشار إلى أن المجلس البلدي سوق الجمعة يجري تسليم عدة مواقع لصيانة \nالطرقات داخل حدوده الإدارية وفق العقود المبرمة والمتعاقد عليها مع عدة \nشركات مختصة في الاستثمار العقاري مع نهاية العام الماضي ، والتي تبلغ \nإثنى عشر عقدا تشمل مشروعات صيانة ورصف عدة طرق ببلدية سوق الجمعة موزعة \nعلى كافة محليات البلدية السبعة عشر تحت إشراف إدارة الشؤون الفنية \nبالبلدية . \n \n ..( وال )..