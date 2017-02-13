حكومة ميانمار تعلن عن فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة .الإثنين ، 13-02-2017 - 15:04:00

ناي بي تاو 13 فبراير 2017 ( وال ) - تعتزم حكومة " ميانمار " فتح تحقيق في الأنباء التي تقول أن الشرطة قد ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينغا . ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لوزارة الداخلية في ميانمار , أن تحقيقا إداريا سيجري لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة . وكانت السلطات في ميانمار أعلنت الشهر الماضي أنها ستحقق في التسجيل المصور الذي يظهر قوات الشرطة وهي تعتدي بالضرب على أشخاص ينتمون إلى أقلية الروهينغا . ومن جهته قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له الشهر الجاري إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت "جرائم قتل جماعية واغتصاب , من المرجح جدا أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية, وربما حد التطهير العرقي". ...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .
اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا