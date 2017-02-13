حكومة ميانمار تعلن عن فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة .

ناي بي تاو 13 فبراير 2017 ( وال ) - تعتزم حكومة " ميانمار " فتح تحقيق في الأنباء التي تقول أن الشرطة قد ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينغا . ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لوزارة الداخلية في ميانمار , أن تحقيقا إداريا سيجري لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة . وكانت السلطات في ميانمار أعلنت الشهر الماضي أنها ستحقق في التسجيل المصور الذي يظهر قوات الشرطة وهي تعتدي بالضرب على أشخاص ينتمون إلى أقلية الروهينغا . ومن جهته قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له الشهر الجاري إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت "جرائم قتل جماعية واغتصاب , من المرجح جدا أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية, وربما حد التطهير العرقي". ...( وال )...