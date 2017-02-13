بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان تعرب عن قلقها حيال مقتل مدنيين في هلمند .الإثنين ، 13-02-2017 - 14:57:00

كابول 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن قلقها البالغ ازاء مقتل مدنيين في ولاية هلمند نتيجة لغارات جوية أمريكية . ودعت البعثة في بيان لها اليوم جميع الاطراف ضرورة التزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاد كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين من أي ضرر . وكانت قوة حلف شمال الأطلسي تحدثت عن فتح تحقيق في الغارات الجوية في مدينة هلمند حيث تسببت غارة جوية الاسبوع الماضي استهدفت حركة طالبان بمنطقة سانغين في مقتل 18 مدنيا . وقد عانى المدنيون في هلمند بسبب الصراع المسلح في افغانستان حيث قتل وجرح حوالي ( 891 ) شخصا خلال عام 2016 . ...( وال )...

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