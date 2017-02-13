\" السراج \" يصل ظهر اليوم الى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين .



القاهرة 13 فبراير 2017 ( وال )- وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ظهر اليوم القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية .

ونقلت قناة النيل الفضائية المصرية عن مصادر مطلعة أن \" السراج \"

سيبحث خلال هذه الزيارة التى ستستغرق يومين مع المسؤلين المصريين اخر

التطورات على الساحة الليبية ، والاتفاق السياسي ، اضافة الى دعم التعاون

القائم بين البلدين الشقيقين وفي المجالات كافة .