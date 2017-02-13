\" السراج \" يصل ظهر اليوم الى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين .
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 14:58:00
\nالقاهرة 13 فبراير 2017 ( وال )- وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" ظهر اليوم القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية .\n ونقلت قناة النيل الفضائية المصرية عن مصادر مطلعة أن \" السراج \" \nسيبحث خلال هذه الزيارة التى ستستغرق يومين مع المسؤلين المصريين اخر \nالتطورات على الساحة الليبية ، والاتفاق السياسي ، اضافة الى دعم التعاون\nالقائم بين البلدين الشقيقين وفي المجالات كافة .