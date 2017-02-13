الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصندوق موازنة الاسعار يبحثان آليات عمل وضوابط الصندوق .



طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) عقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس صباح اليوم اجتماعا ضم رئيس الهيئة \" نعمان الشيخ \" ورئيس صندوق موازنة الأسعار السيد \" جمال الشيباني \" لمناقشة آليات عمل وضوابط الصندوق تفاديا لأي اختراقات .

وأفادت مصادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكالة الأنباء الليبية بان الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الوقاية بالهيئة الوطنية السيد \"محمد جمعة\" بحث خلاله الآليات التي وضعها صندوق موازنة الأسعار بشأن توفير السلة الغذائية لكافة الليبيين وفقا للقرار 495 و 557 ، ومتابعة القطاع الخاص والشركات الموردة لتفادي أي شبهات آو انحرافات قد تحدث أثناء توريد السلع الغذائية ، إضافة إلى مناقشة بعض السلع التي قد يتم توريدها والمتمثلة في حليب الأطفال .



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