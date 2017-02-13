ورشة عمل تدريبية لمعلمي ومعلمات التعليم الاساسي بهون حول طرق التدريس.

هون 13 فبراير 2017 ( وال )- إنطلقت بمدرسة هون الاعدادية صباح اليوم الإثنين ورشة العمل التدريبية لرفع كفاءاة المعلمين والمعلمات من خريجي الكليات ، حول طرق وكيفية التدريس والتحضير . يشارك في هذه الورشة التي تنظمها إدارة المدرسة مجلس الآباء ، والتي تتواصل على مدى يومان اكثر من عشرون معلم ومعلمة يتلقون خلالها دروس ومحاضرات عملية ونظرية حول طرق التدريس والتحضير للامتحانات ، وتحديد الاهداف العامة والخاصة للدرس التعليمي .. بالإضافة إلى التركيز على الاهداف الخاصة والاجرائية والسلوكية . ..( وال الجفرة )..