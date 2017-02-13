بلدى سرت وأعيان وحكماء المدينة يطالبون باطلاق سراح عميد البلدية ومرافقيه .الإثنين ، 13-02-2017 - 14:39:00

سرت 13 فبراير 2017 ( وال )- استنكر المجلس البلدى سرت ، اختطاف عميد البلدية "مختار خليفة المعدانى " ومرافقيه " عادل ناجى " ، و" ربيع امحمد فرج " يوم السبت الماضي . واعرب المجلس فى بيان اصدره اليوم الاثنين وتحصلت وكالة الانباء الليبية - على نسخة منه عن ادانته لعملية الاختطاف ، مطالبا الجهات الخاطفة اطلاق سراحهم . وعا البيان المجلس الرئاسى والجهات الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة والسعي لكشف ملابسات عملية الاختطاف . ومن جهتهم طالب أعيان وحكماء قبائل سرت بالافراج الفورى عن عميد البلدية ومرافقيه . ...(وال سرت)...

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