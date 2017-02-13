تسليم موقع مشروع صيانة ورصف الطرقات ببلدية سوق الجمعة .
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 14:23:00
\n طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال )- تم صباح أمس الأحد تسليم موقع مشروع \nصيانة ورصف الطريق الرابط بين جامع العريفي وطريق الخدمات بمحلة عمرو بن \nالعاص ببلدية سوق الجمعة ، وذلك ضمن العقود المبرمة والمتعاقد عليها مع \nعدد من الشركات المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة ورصف الطرقات داخل نطاق \nبلدية سوق الجمعة .\n حضر تسليم الموقع عميد البلدية ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ، ووكيل \nالديوان بالبلدية .\n وأفادت مصادر المجلس البلدي سوق الجمعة بأن المجلس البلدي يعمل على \nرصف وتعبيد وصلات الطرق داخل نطاق المجلس البلدي لربط بعض الشوارع ، وذلك\nمن أجل التخفيف من المختنقات التي تحدث داخل الشوارع الرئيسية خاصة في \nأوقات الذروة وعند خروج طلبة المدارس وانتهاء ساعات الدوام الرسمي .\n وأضافت أن شركة الدار الوطنية للمقاولات والاستثمارات العقارية والتي \nتشرف على تنفيذه تسلمت الموقع بإعتبارها الجهة المنفذه للمشروع وفق العقد\nرقم (1) لسنة 2016 ، تحت إشراف مكتب الشؤون الفنية بالبلدية .\n والجدير بالذكر أنه تم التعاقد على تنفيذ أعمال الصيانة والرصف لعدد\nمن الطرقات داخل الحدود الإدارية للبلدية وفقاً لخطة المجلس البلدي في \nتحديث البنية التحتية .\n \n ..( وال )..