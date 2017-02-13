تسليم موقع مشروع صيانة ورصف الطرقات ببلدية سوق الجمعة .



طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال )- تم صباح أمس الأحد تسليم موقع مشروع

صيانة ورصف الطريق الرابط بين جامع العريفي وطريق الخدمات بمحلة عمرو بن

العاص ببلدية سوق الجمعة ، وذلك ضمن العقود المبرمة والمتعاقد عليها مع

عدد من الشركات المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة ورصف الطرقات داخل نطاق

بلدية سوق الجمعة .

حضر تسليم الموقع عميد البلدية ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ، ووكيل

الديوان بالبلدية .

وأفادت مصادر المجلس البلدي سوق الجمعة بأن المجلس البلدي يعمل على

رصف وتعبيد وصلات الطرق داخل نطاق المجلس البلدي لربط بعض الشوارع ، وذلك

من أجل التخفيف من المختنقات التي تحدث داخل الشوارع الرئيسية خاصة في

أوقات الذروة وعند خروج طلبة المدارس وانتهاء ساعات الدوام الرسمي .

وأضافت أن شركة الدار الوطنية للمقاولات والاستثمارات العقارية والتي

تشرف على تنفيذه تسلمت الموقع بإعتبارها الجهة المنفذه للمشروع وفق العقد

رقم (1) لسنة 2016 ، تحت إشراف مكتب الشؤون الفنية بالبلدية .

والجدير بالذكر أنه تم التعاقد على تنفيذ أعمال الصيانة والرصف لعدد

من الطرقات داخل الحدود الإدارية للبلدية وفقاً لخطة المجلس البلدي في

تحديث البنية التحتية .



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