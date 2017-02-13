بدء اعمال الندوة الإفريقية حول حكامة الأنترنت بالجزائر العاصمة.

الجزائر 13 فبراير 2017 ( وال) - بدأت أعمال الندوة الإفريقية حول حكامة الإنترنت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. يشارك في هذه االندوة 24 بلدا من بينهم 17 وزيرا من القطاع و مؤسسات قارية على غرار البنك الإفريقي للتنمية و الإتحاد الدولي للإتصالات السلكية و اللاسلكية و الإتحاد الإفريقي إضافة إلى خبراء في مجال حكامة الإنترنت. و أشارمصدر في وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال المنظمة للندوة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذا الملتقى رفيع المستوى" يعتبر فضاءا للنقاش و التبادل بين مختلف الفاعلين في المجال الرقمي بإفريقيا لبحث إمكانيات التنسيق فيما يتعلق بحكامة الإنترنت في البلدان الإفريقية". و "تشكل الآثار المباشرة للإنترنت على حياة سكان إفريقيا في المجال الإجتماعي و الثقافي و الاقتصادي والسياسي تحديا بالنسبة لافريقيا التي لم تستفد كثيرا من خدمات الإقتصاد الرقمي". و تهدف الندوة حسب ذات المصدر إلى "تقريب رؤى البلدان الإفريقية و توحيد مواقفهم بخصوص إشكالية حكامة الإنترنت حتى يتسنى لإفريقيا أن تستخدمها و تكيفها حسب احتياجاتها و واقعها". و ينشط مجموعة من الخبراء الدوليين في المجال العديد من المحاضرات على هامش الندوة حول "حكامة الإنترنت و التقسيم العادل لعائدات الإنترنت و حماية المستخدمين لشبكة الإنترنت". للتذكيرفإن المشروع إنطلق سنة 2003 في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا و يهدف إلى إنشاء شبكة واسعة النطاق في مسعى التنمية و الإندماج الذي يغطي الاحتياجات المتنامية للمنشآت القاعدية لوضع محتوى موثوق و حديث في خدمة السكان الأفارقة. ...( وال ) ...