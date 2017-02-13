آمر المنطقة العسكرية الوسطى وغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" : لم تصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 12:48:00
\n طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن آمر المنطقة العسكرية الوسطى \nوغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" العميد \" بشير القاضي\" إنه لم\nيصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.\nوأضاف العميد \" القاضي \" في تصريح متلفز أن قواته مكلفة فقط بحماية مدينة\nسرت وضواحيها وتذليل الصعاب لرجوع أهالي سرت لمدينتهم ، وأن كل القوات \nملتزمة التزاما تاما بالتعليمات التي صدرت لها مسبقاً.\n \n ...( وال )..