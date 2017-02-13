آمر المنطقة العسكرية الوسطى وغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" : لم تصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.الإثنين ، 13-02-2017 - 12:48:00

آمر المنطقة العسكرية الوسطى وغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" : لم تصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.\n طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن آمر المنطقة العسكرية الوسطى \nوغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" العميد \" بشير القاضي\" إنه لم\nيصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.\nوأضاف العميد \" القاضي \" في تصريح متلفز أن قواته مكلفة فقط بحماية مدينة\nسرت وضواحيها وتذليل الصعاب لرجوع أهالي سرت لمدينتهم ، وأن كل القوات \nملتزمة التزاما تاما بالتعليمات التي صدرت لها مسبقاً.\n \n ...( وال )..

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .
اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا