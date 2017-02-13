آمر المنطقة العسكرية الوسطى وغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" : لم تصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.



طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن آمر المنطقة العسكرية الوسطى

وغرفة العمليات العسكرية \"البنيان المرصوص\" العميد \" بشير القاضي\" إنه لم

يصدر أية أوامر للقوات التابعة للغرفتين للتحرك باتجاه العاصمة طرابلس.

وأضاف العميد \" القاضي \" في تصريح متلفز أن قواته مكلفة فقط بحماية مدينة

سرت وضواحيها وتذليل الصعاب لرجوع أهالي سرت لمدينتهم ، وأن كل القوات

ملتزمة التزاما تاما بالتعليمات التي صدرت لها مسبقاً.



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