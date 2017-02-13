بدء أعمال الملتقي الاول للمجالس البلدية بطرابلس الكبرى .

طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - بدأت صباح اليوم بطرابلس أعمال الملتقي الأول للمجالس البلدية ومختاري المحلات بطرابلس الكبرى مع مدريات الامن والمنطقة العسكرية بمشاركة عمداء البلديات ومدريات الأمن وجهاز الحرس البلدي والحكماء والأعيان واتحاد بلديات العاصمة ومختاري المحلات . ويهدف الملتقي الذي يعقد تحت شعار ( كلمة واحدة -يد واحدة- لامن العاصمة )- الى تدارس الاجراءات الكفيلة والخطوات العملية لتأمين العاصمة ودعم الامن والاستقرار فيها بدعم وتفعيل مديرية الامن . والقيت خلال هذا الملتقي العديد من الكلمات التى اشادت بالتضحيات الجسام التى يقدمها رجال الأمن من أجل نشر الامن والاستقرار في العاصمة طرابلس مشددين على اهمية دعمهم بكافة الامكانيات للقيام بعملهم المناط بهم . وطالب المتحدثون بضرورة تفعيل مراكز الشرطة بطرابلس وتقديم الدعم اللازم لمديرية الامن للقيام بدورها في استتباب الامن وكذلك التنسيق بين مدريات الامن والتواصل مع البلديات المجاورة . ودعا المتحدثون الى تفعيل القضاء ودعمه للقيام بدوره المناط به . ... وال ...