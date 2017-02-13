المجلس البلدي زليتن يقرر إنشاء مباني إدارية بالمدينة.الإثنين ، 13-02-2017 - 12:27:00

المجلس البلدي زليتن يقرر إنشاء مباني إدارية بالمدينة. \n زليتن 13 فبراير 2017 ( وال ) - قرر المجلس البلدي زليتن إنشاء \nاربعة مباني إدارية للجهات الخدمية بالمدينة.\n وأضاف مكتب إعلام المجلس البلدي عبر موقعه أن المباني الادارية ستنشأ \nبمناطق - ماجر - الجمعة - سوق الثلاثاء - ازدو - بهدف تقريب الخدمات من\nالاهالي بهذه المناطق .\n كما قرر المجلس البلدي زليتن إنشاء مركز صحي في منطقة ماجر ، \nواستكمال بعض الإعمال في مبنى مدرسة الجمعة المركزية للبنات في منطقة \nالجمعة.\n ...( وال ) ...

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