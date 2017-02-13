المجلس البلدي زليتن يقرر إنشاء مباني إدارية بالمدينة.



زليتن 13 فبراير 2017 ( وال ) - قرر المجلس البلدي زليتن إنشاء

اربعة مباني إدارية للجهات الخدمية بالمدينة.

وأضاف مكتب إعلام المجلس البلدي عبر موقعه أن المباني الادارية ستنشأ

بمناطق - ماجر - الجمعة - سوق الثلاثاء - ازدو - بهدف تقريب الخدمات من

الاهالي بهذه المناطق .

كما قرر المجلس البلدي زليتن إنشاء مركز صحي في منطقة ماجر ،

واستكمال بعض الإعمال في مبنى مدرسة الجمعة المركزية للبنات في منطقة

الجمعة.

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