تونس تحتضن مؤتمر اتحاد عمال النقل في العالم العربي .

تونس 13 فبراير 2017 ..( وال ) - تحتضن العاصمة التونسية غد الثلاثاء المؤتمر الإقليمي الثالث للاتحاد الدولي لعمال النقل في العالم العربي ويتواصل حتى 16 من فبراير الجاري. وسيُشارك في المؤتمر 200 قيادي نقابي ممثلين لجميع الاتحادات والنقابات العمالية بقطاع النقل بـ 12 دولة عربية لمناقشة التحديات التي تؤثر على عمال النقل، وكيفية الحفاظ على حقوق العمال والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قطاع النقل والعاملين به. كما سيتم خلالهذا المؤتمر عرض الاستراتيجيات المستقبلية لقطاع النقل البري والبحري والجوي وتخصيص يوم لدعم عمال النقل في فلسطين.