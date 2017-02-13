المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن شحن أول ناقلة نفط من ميناء غزةالنفطي العائم بحقل البوري .
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 12:04:00
\n طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن شحن\nأول ناقلة نفط من ميناء غزة النفطي العائم بحقل البوري البحري، الذى تم \nتدشينه ليحل محل الخزان العائم السابق \"سلوق\" وادخاله الى منظومة \nالعمليات النفطية بشركة مليته للنفط والغاز.\n وأوضحت المؤسسة انه تم تصنيع الخزان العائم عن طريق أحدى الشركات \nالعالمية المتخصصة في هذا المجال بدولة كوريا الجنوبية، وهو أحد المشاريع\nالكبيرة التي نفذتها شركة مليته لتوفير سعة تخزينية كبيرة من النفط الخام\nلحقل البوري ، والتي تقدر بمليون ونصف برميل من النفط الخام ،\n وقد وصل الخزان العائم \"غزة\" والذى يبلغ طوله 360 متر وعرضه 60 متر، \nإلى حقل البوري في أواخر شهر مايو من العام 2016 \n وتم استكمال أعمال التركيبات البحرية للأنابيب والكوابل البحرية \nوالألياف البصرية مع منصات الإنتاج بالحقل مع نهاية العام 2016، وتم ضخ \nالنفط الخام المُعالج بالمنصة الرئيسية DP4 مع نهاية شهر يناير2017.\n ... وال ...