المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن شحن أول ناقلة نفط من ميناء غزةالنفطي العائم بحقل البوري .



طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن شحن

أول ناقلة نفط من ميناء غزة النفطي العائم بحقل البوري البحري، الذى تم

تدشينه ليحل محل الخزان العائم السابق \"سلوق\" وادخاله الى منظومة

العمليات النفطية بشركة مليته للنفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة انه تم تصنيع الخزان العائم عن طريق أحدى الشركات

العالمية المتخصصة في هذا المجال بدولة كوريا الجنوبية، وهو أحد المشاريع

الكبيرة التي نفذتها شركة مليته لتوفير سعة تخزينية كبيرة من النفط الخام

لحقل البوري ، والتي تقدر بمليون ونصف برميل من النفط الخام ،

وقد وصل الخزان العائم \"غزة\" والذى يبلغ طوله 360 متر وعرضه 60 متر،

إلى حقل البوري في أواخر شهر مايو من العام 2016

وتم استكمال أعمال التركيبات البحرية للأنابيب والكوابل البحرية

والألياف البصرية مع منصات الإنتاج بالحقل مع نهاية العام 2016، وتم ضخ

النفط الخام المُعالج بالمنصة الرئيسية DP4 مع نهاية شهر يناير2017.

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