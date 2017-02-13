لجنة المشتريات العليا بشركة البريقة لتسويق النفط تمديد عطاء توريد قواذف إلاطفاء الثابتة .

طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت لجنة المشتريات العليا بشركة البريقة لتسويق النفط عن تمديد العطاء العام رقم ( T10/105/2016 )لتوريد قواذف إطفاء ثابتة . وطالبت اللجنة الشركات المتخصصة في تصنيع مثل هذه المعدات والوكلاء والموزعين المعتمدين في توريد ذات الصنف والتي تأنس في نفسها الكفاءة الفنية والقدرة المالية ولديها الرغبة في المشاركة في العطاء تقديم مستنداتها للجنة . ‌ وبينت اللجنة ان المستندات القانونية المطلوبة بالنسبة للشركات المصنعة هي عقد تأسيس الشركة و شهائد تسجيل الشركة لدى الدولة الام على ان تكون معتمدة من السفارة الليبية بتلك الدولة وعنوان الشركة متضمنا ارقام الهواتف والبريد المصور والبريد الالكتروني وموقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية. وفيما يخص الوكلاء والموزعين المعتمدين يتم تقديم مستند رسمي بما يفيد الوكالة إضافة الى عقد التأسيس و النظام الأساسي و السجل التجاري ساري المفعول و شهادة قيد بالغرفة التجارية سارية المفعول و رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول و شهادة اثبات السداد الضريبي سارية المفعول و عنوان الشركة متضمنا ارقام الهواتف والبريد المصور والبريد الالكتروني وموقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية. وأكدت اللجنة ان المستندات المالية المطلوبة هي الوضع المالي للشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مصدق عليه من مكتب مراجع قانوني ويتضمن راس مال الشركة وارباحها وحجم مبيعاتها ورسالة توصية من المصرف الرئيسي الذى تتعامل معه الشركة يتم التأكيد فيها على سلامة العمليات المصرفية للشركة والمستندات التجاري و تقرير مفصل يتضمن نشاط الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وأسماء الشركات التي تم التعامل معها شهادة الجودة والتفتيش للشركة المصنعة للقواذف. وأشترطت اللجنة تقديم أن يقدم العرض في ثلاثة اظرف مغلقة يحتوي الظرف الأول على عرض تجاري مسعر ويحتوي الثاني على عرض تجاري غير مسعر ومستندات الشركة القانونية والمالية والتجارية كما يحتوي على ضمان جـدية المشاركة بمبلغ وقدره 3,000.000 د.ل. )ثلاثة الاف دينار ليبي ) في شكل صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر عن احد المصارف التجارية العاملة في ليبيا او احدى المصارف العالمية من الدرجة الأولى كذلك يحتوى على نموذج التعهد بالالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد معتمد من الشخص المخول بذلك. فيما يحتوي الظرف الثالث على العرض الفني ومستندات العطاء المستلمة من مقدم العرض (كراسة الشروط العامة وكراسة المواصفات وجداول الكميات) مصادقاً على كل صفحة منها. وطالبت اللجنة أن يكتب على كل ظرف محتوياته واسم الشركة المتقدمة واسم العطاء ورقمه ويختم بالشمع الأحمر وتوضع جميعها في ظرف واحد مغلق ومختوم بالشمع الأحمر يدون عليه فقط اسم العطاء ورقمه ومعنون الى لجنة المشتريات العليا بشركة البريقة لتسويق النفط . ... وال ...