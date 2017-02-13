بلدى سرت ومجلس حكمائها وأعيانها يدينان حادثة اختطاف عميد البلدية ومرافقيه .

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سرت 13 فبراير 2017 ( وال )- استنكر المجلس البلدى سرت ، اختطاف عميد البلدية \\\"مختار خليفة فرج \\\" ومرافقيه \\\" عادل ناجى \

\\\" ، و\\\" ربيع امحمد فرج \\\" يوم السبت الماضي .\

واعرب المجلس فى بيان اصدره اليوم الاثنين - تحصلت وكالة \

الانباء الليبية على نسخة منه - عن ادانته لعملية الاختطاف ، مطالبا الجهات الخاطفة باطلاق سراحهم .\

ودعا البيان المجلس الرئاسى والجهات الامنية بالتدخل وكشف ملابسات عملية الاختطاف .\

من جهته طالب مجلس حكماء وأعيان قبائل سرت بالافراج الفورى عن عميد بلدية سرت ومرافقيه .\

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...(وال سرت)...