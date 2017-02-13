أهلي طرابلس يفوز على وال ستارز الغاني بثلاثية ويقترب من التأهل للدور الثاني.

طرابلس 13 فبراير 2017 (وال)- حقق فريق أهلي طرابلس لكرة القدم فوزا كاسحا على نظيرة فريق وال ستارز الغاني في عقر داره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد بملعب مدينة تامالي بغانا ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. فريق أهلي طرابلس بدأ المباراة مهاجما منذ الدقائق الأولى، واعتمد طريقة الهجوم المباغت معتمدا على سرعة الرباعي السريع، محمد صوله وسالم اعبلو وأنيس سلتو ومؤيد اللافي الذين شكلوا حرجا كبيرا لدفاع الفريق الغاني طيلة زمن الشوط الاول. وقد لاحت للأهلي في الشوط الأول العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل حتى جاءت فرصة الهدف الأول في الدقيقة 24 من كرة خارج منطقة الجزاء تمكن اللاعب مؤيد اللافي من ترجمتها إلى هدف، لينتهي الشوط الأول بفوز الأهلي بهدف دون مقابل. وفي الشوط الثاني، قام المدرب "طلعت يوسف" بإخراج محمد صوله وأدخل بديلاً عنه محمد عيسى لتعزيز منطقة الوسط، وفي الدقيقة الخمسين من زمن المباراة أضاف أنيس سلتو الهدف الثاني للأهلي بضربة رأسية. بعد هدف " سلتو " تحرك لاعبو فريق وال ستارز ومن خطأ دفاعي تمكن الفريق الغاني من تسجيل هدف تقليص الفارق والهدف الوحيد له في هذه المباراة. بعد الهدف الغاني، تحرك لاعبو أهلي طرابلس وفرضوا سيطرة واضحة على منطقة الوسط مع شن هجمات مرتدة، حتى تمكن مؤيد اللافي من تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65 معلنًا فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذه النتيجة، يقترب أهلي طرابلس من انتزاع ورقة الترشح لدور الـ 32 . مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في الـ 19 من شهر فبراير الجاري بملعب المنزه بتونس، حسب إدارة نادي أهلي طرابلس. ...(وال)...