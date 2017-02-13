مركز تنمية الصادرات ينظم ورشة عمل حول " الصناعات التقليدية.

. طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) .. ينظم مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد يوم الغد الثلاثاء بطرابلس ورشة عمل بعنوان " الصناعات التقليدية افاق مستقبلية "وذلك ضمن الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية للمعرض الدولي الثاني للصناعات التقليدية ، وجائزة ليبيا الدولية الثانية للصناعات التقليدية 2017 . وستقدم خلال هذه الورشة العلمية ورقات بحثية تتناول الافاق المستقبلية للصناعات التقليدية ودورها في التنمية بمشاركة نخبة والاساتذة والخبراء والمختصين والمهتمين بهذا المجال من مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات والجمعيات من مختلف البلديات والمناطق في ليبيا . كما ستتناول ورشة العمل بالنقاش سبل تشجيع وتطوير الصناعات التقليدية وسبل تسويق وترويج الصناعات التقليدية في الاسواق الخارجية . ...( وال ) ...