تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس بقدرة ( 262 ) ميجاوات .



طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء،

اليوم الاثنين، عن تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس

الاستعجالي بقدرة ( 262 ) ميجاوات، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية.

وتوقعت الشركة العامة للكهرباء في بيان نشرته عبر صفحتها الالكترونية

دخول الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية

خلال اليومين القادمين.

وأضاف البيان أن دخول الوحدتين الأولى والثانية من محطة كهرباء الخمس

سيعزز الشبكة الكهربائية \" بقدرة 530 ميجاوات \" ، مشيدا بالجهود

المتواصلة التى يبذلها مهندسي وفنيي الشركة بالخصوص.



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