تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس بقدرة ( 262 ) ميجاوات .الإثنين ، 13-02-2017 - 10:53:00

تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس بقدرة ( 262 ) ميجاوات .\n طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء، \nاليوم الاثنين، عن تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس \nالاستعجالي بقدرة ( 262 ) ميجاوات، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية. \n وتوقعت الشركة العامة للكهرباء في بيان نشرته عبر صفحتها الالكترونية \nدخول الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية \nخلال اليومين القادمين. \n وأضاف البيان أن دخول الوحدتين الأولى والثانية من محطة كهرباء الخمس \nسيعزز الشبكة الكهربائية \" بقدرة 530 ميجاوات \" ، مشيدا بالجهود \nالمتواصلة التى يبذلها مهندسي وفنيي الشركة بالخصوص.\n \n ...( وال )...

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