تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس بقدرة ( 262 ) ميجاوات .

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طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء، \

اليوم الاثنين، عن تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس \

الاستعجالي بقدرة ( 262 ) ميجاوات، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية. \

وتوقعت الشركة العامة للكهرباء في بيان نشرته عبر صفحتها الالكترونية \

دخول الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية \

خلال اليومين القادمين. \

وأضاف البيان أن دخول الوحدتين الأولى والثانية من محطة كهرباء الخمس \

سيعزز الشبكة الكهربائية \\\" بقدرة 530 ميجاوات \\\" ، مشيدا بالجهود \

المتواصلة التى يبذلها مهندسي وفنيي الشركة بالخصوص.\

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