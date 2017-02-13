أسعار النفط تهبط مع استمرار التخمة في السوق رغم تخفيضات الإنتاج.

سنغافورة 13 فبراير 2017 (وال) - نزلت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مؤشرات على استمرار التخمة في أسوق الوقود العالمية رغم تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك التي حققت نجاحا أكبر مما كان متوقعا في البداية. وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 56.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بانخفاض ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 53.73 دولار للبرميل.واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا علي خفض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام سعيا لكبح تخمة المعروض من الوقود في السوق العالمية. وثارت شكوك بشأن وفاء المنتجين بالتخفيضات التي تعهدوا بها ولكن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات نحو 90 في المئة. ...( وال ) ...