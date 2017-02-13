سيئول وواشنطن وطوكيو تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا.

سيول 13 فبراير 2017 ( وال) - أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا يوم أمس الأحد. وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة طلبت مع كوريا الجنوبية واليابان "عقد اجتماع طارئ" بعد أن قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي في يوم 12 فبراير الجاري.. وذكر مصدر في الأمم المتحدة أنه لم يتم تحديد ما إذا كان الاجتماع الطارئ سيعقد أو لا، غير أن هناك إمكانية كبيرة لعقده في يوم 13 من الشهر الجاري. وقد أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ البالستي متوسط المدى تجاه البحر الشرقي في الساعة 7:55 صباح يوم أمس الأحد في منطقة بانغ هيون بإقليم بيونغ آن الشمالي بكوريا الشمالية. وقدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول أن الصاروخ حلق لمسافة حوالي 500 كلم. ...( وال ) ...