الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين .

طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين 13 فبراير 2017 . ملخص عام. ---------- طقس متقلب مصحوب بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على بعض المناطق . رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. --- ---------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناُ مما قد تسبب في إثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق وتكون شرقية مساء الغد نشطة السرعة على المناطق الساحلية قد تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19 -24) درجة مئوية. سرت - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب. السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر يوم الغد على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الجبل الأخضر ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (16-20) درجة مئوية ولاتتجاوز (15) درجة على الجبل الاخضر. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. السماء صافية مع تكاثر للسحب يوم الغد على غدامس والمناطق المجاورة لها ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-23) درجة مئوية وتصل الى (26) درجة مئوية على غات. الكفرة - تازربو - السرير. السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-20) درجة مئوية. ...( وال ) ...