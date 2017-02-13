نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين 13 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. --------------------- - السماء قليلة السحب إلى صافية. - الريح شرقي إلى شلوق سرعته ما بين (10 - 20) عقدة يصل إلى (25)عقدة علي الساحل الممتد من زوارة حتى الخمس.. - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.50) متر. - البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. - درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية . الرؤيـة جيدة إلى متوسطة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. -------------------------------- - السماء قليلة السحب. - الريح برانى إلى شرقي ويكون بحري على طبرق سرعته ما بين (05 - 20)عقدة. - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-1.25) متر على الخليج ، بينما يتراوح مابين (1.50-2.50) متر على باقي الساحل . - البحر خفيف الموج على ساحل الخليج وقليل الاضطراب بقية الساحل. - درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . - الرؤيـة جيدة. ..( وال ) ...