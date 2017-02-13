مسيرات في المكسيك احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي.

مكسيكو 13 فبراير 2017 ( وال) - نظم الآلاف في المكسيك اليوم الاثنين مسيرات احتجاجاعلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وانتقد المحتجون ب"شدة" سياسات ترامب تجاه الهجرة ومطالبته المكسيك بدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية. وقالت تقارير إن عدد المشاركين في مسيرة بالعاصمة مكسيكو بلغ 20 ألف شخص طالبوا واشنطن باحترام المكسيك ومهاجريها في الولايات المتحدة وارتدى كثير من المحتجين ملابس بيضاء للتعبير عن وحدتهم ولوحوا بالعلم المكسيكي وحملوا لافتات باللغتين الإسبانية والإنجليزية مناهضة للرئيس الأمريكي". وقال منظمو المسيرات إنهم يريدون أن 'يؤكدوا لترامب إن الشعب المكسيكي متحد في معارضته لسياساته وفي دعم المكسيكيين المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة". كان ترامب قد أعلن أن تمويل الولايات المتحدة مبدئيا الجدار المقرر بناؤه على الحدود مع المكسيك سيضمن سرعة البدء في تشييده غير أن المكسيك ستدفع ثمنه لاحقا. وقالت كيليآن كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي إن ترامب "لن يتراجع عن الوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية بإجبار المكسيك على تحمل نفقات تشييد الجدار". غير أن" إنريكه بينيا نييتو" الرئيس المكسيكي قال في رسالة وجهها لشعبه إن بلاده "لن تدفع كلفة بناء جدار دونالد ترامب على الحدود"مدينا قرار ترامب بشأن خطة بناء الجدار وقال إن المكسيك "لا تؤمن بالأسوار". ...( وال ) ....