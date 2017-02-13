قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية.

رام الله 13 فبراير2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 8 فلسطينيين بينهم فتيان من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية. وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا مواطنين اثنين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من منطقتي شارع الصف وحارة الفواغرة وسط المحافظة بعد دهم منازل ذويهم . وأضاف المصدر أن تلك القوات اعتقلت فتيين من مخيم عايدة شمالا ومن بلدة الدوحة غربا ، كما اعتقلت مواطنا من بلدة العبيدية بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. .. ( وال ) ..