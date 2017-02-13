ارتفاع عدد قتلى تبادل لإطلاق النار بالشطر الهندي من إقليم كشمير إلى 8 قتلى.

نيودلهي13 فبراير 2017 (وال)- ارتفع عدد قتلى تبادل لإطلاق النار الذي وقع أمس الأحد بين مجموعة مسلحة وقوات الجيش في الشطر الهندي من إقليم كشمير إلى ثمانية . وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل مسلحين اثنين وجنديين اثنين من قوات الجيش خلال هذا الاشتباك الذي تبادلت خلاله القوات العسكرية إطلاق النار بكثافة مع مجموعة مسلحة في منطقة كولغام الواقعة جنوب الشطر الهندي من إقليم كشمير خلال قيامها بمحاصرة قرية فريسال إثر تلقيها لمعلومات أمنية بشأن تواجد مسلحين في تلك المنطقة. وقال ضابط في الشرطة المحلية لوسائل الإعلام إن تواصل الاشتباك بين الجانبين أسفر عن مقتل جنديين آخرين ومدنيين اثنين بالقرب من الموقع .. مضيفا أن السلطات الأمنية أطلقت عملية تمشيطية واسعة النطاق للبحث عن باقي أفراد المجموعة المسلحة . ويشهد إقليم كشمير منذ سنة 1989 اشتباكات مسلحة بشكل متقطع بين عدد من المجموعات المحلية المسلحة والقوات الهندية المتمركزة بالمنطقة . .. وال..