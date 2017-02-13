مكتبُ الثّقافة بنغازي يطلقُ دورتين لتأهيل المُوظّفين .الإثنين ، 13-02-2017 - 09:31:00

بنغازي 13 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت بمقر مكتب الثقافة بنغازي أمس الأحد، دورتان في مجال الأساس النظري لكتابة البرامج والنصوص الإذاعية . وذكر مكتب الثقافة بنغازي أن الدورة الأولى التي انطلقت أمس يقدمها الكاتب أحمد الحسين التهامي بعنوان "تطبيقات الكتابة للبرامج" . وأضاف المكتب أن الدورة الثانية بعنوان "الأساس النظري للبرامج الإذاعية" تقدمها الأستاذة عفاف الزبير ، موضحا أن مدة كل دورة ثلاثة أيام وذلك ضمن إطار خطة تدريبية هادفة إلى تأهيل الموظفين التابعين للمكتب . ...(وال بنغازى)...

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