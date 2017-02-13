مقتل مسلح واعتقال 20 آخرين وسط مالي.

باماكو 13 فبراير 2017(وال)-اعلن الجيش المالي عن مقتل احد المسلحين واعتقال عشرين آخرين منهم في هجوم نفذه ضد مواقع لمجموعة مسلحة في مدينة ديالوبيه وسط البلاد. وقال الجيش المالي في بيان له إنه نفذ عملية ضد مواقع تابعة لمجموعة مسلحة في مدينة ديالوبيه ، حيث تمكن من توقيف 20 عنصرا وقتل شخص آخر بعد رفضه التوقف عند حاجز أمني ..مشيرا إلى أنه جرت خلال عمليات المداهمة مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة والدراجات النارية التي كان يستخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات انتحارية. يشار إلى أن قائد أركان القوة العسكرية لبعثة الامم المتحدة في مالي "دانيال ميناوين" أعلن في التاسع من فبراير الجاري عزمه تكثيف حضور قواته بشكل أكبر في وسط البلاد حيث سينتشر قريبا لواء سنغالي جديد بالمنطقة.