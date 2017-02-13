الاطلاع على امكانية استئناف العمل وتسيير الرحلات من مطار تمنهنت الدولي .

سبها 13 فبراير 2017 ( وال ) - قامت لجنة مشكلة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والافريقية وهيئة الامن والسلامة أمس الاول بزيارة إلى مطار تمنهنت الدولى. وتفقدت خلال جولة رفقت مدير مطار تمنهنت الدولى السيد " حمزة عيسى " ورؤساء الاجهزة الامنية بالمطار وعدد من الموظفين ،الاجهزة ومعدات التفتيش والمراقية وموقع المهبط وبرج المراقبة . كما تفقدت اللجنة عدد من سيارات اطفاء الحرائق وسيارات الاسعاف التابعة للمطار ، الوقوف على مدى امكانية استئناف العمل وتسيير الرحلات منه وإليه . يشار إلى أن العمل قد توقف منذ ديسمبر الماضي على خلفية اختطاف طائرة الخطوط الجوية الافريقية . ...(وال سبها)...