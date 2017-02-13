حكومة الوفاق الوطني ترسل طائرة محملة باحتياجات اهالي أوباري .

أوباري 13 فبراير 2017 ( وال ) - وصلت مطار اوباري طائرة محملة باحتياجات الاهالي ببلدية أوباري مقدمة من حكومة الوفاق الوطني .\\\

واحتوت الشحنة سيارة اسعاف ، وتجهيزات ومعدات طبية لمستشفى اوباري العام ، وبعض الاحتياجات بالاضافة إلى سيوله مالية للمصارف العاملة بالمدينة . \\\

يذكر أن بلدية اوباري تشهد هذه الايام تنفيذ عدد من المشاريع تشمل صيانة المدارس ، وتحديث مستشفى أوباري العام ، والسوق الرئيسي ، وتأسيس مركز للشباب ، وأخر للمرأة .\\\

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