مسيرة في شوارع "مينيابوليس" الأمريكية تضامنا مع المسلمين والمهاجرين.

واشنطن 13 فبراير 2017 (وال) - نظم المئات من الأمريكيين في شوارع "مينيابوليس" بولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة مسيرة تعبيرا عن تضامنهم مع المسلمين والمهاجرين. وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية امس الأحد أن المشاركين في المسيرة التي أطلقوا عليها عنوان "مسيرة الحب" رفعوا لافتات وأعلام الولايات المتحدة , رددوا خلالها شعارات منتقدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول المسافرين من 7 دول ذات الاغلبية المسلمة. وكان ترامب كان قد اتخذ قرارا بحظر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة وهي (العراق وإيران وليبيا واليمن وسوريا والصومال والسودان). .. ( وال ) ..