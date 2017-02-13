ضبط 19 مهاجرا غير شرعي في تركيا .

أنقرة 13 فبراير 2017 (وال) - ضبطت السلطات التركية 19 مهاجرا غير شرعي أمس الأحد أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية في ولاية أنطاليا التركية . وقالت السلطات في بيان إن فرق خفر السواحل التركية توجهت إلى منطقة "قاش" إثر تلقيها إخبارا عن وجود قارب بداخله مهاجرين يعتزمون مغادرة البلاد بطرق غير شرعية يعتقد أن تكون وجهتهم اليونان .. لافتة إلى أنه تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي في العملية. كما أشار البيان إلى أنه تمت إحالة المهاجرين إلى دائرة الهجرة في ولاية أنطاليا لاستكمال التحقيق معهم. .. ( وال ) ..