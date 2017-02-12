البرنامج الوطني للتطعيمات يحذر من نقص حاد في تطعيمات الاطفال ويدعو الجهات المسؤولة إلى التحرك.



طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن مدير البرنامج الوطني للتطعيمات السيد \" الصادق البهيليل\" عن وجود نقص في تطعيمات الاطفال داعيا الجهات المسؤولة في البلاد إلى سرعة توفير الكمية التي تم التعاقد على جلبها الى ليبيا للعام الحالي 2017.

وناشد \" البهليل \" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي \" فيسبوك \" أولياء الأمور منح أطفالهم التطعيمات المتوفرة حاليا في مراكز التطعيم وتأجيل غير المتوفر منها إلى حين توفيرها .

وأكد على أن التطعيمات غير المتوفرة حاليا هي\" تطعيم الدرن للمواليد الجدد ،و \"تطعيم الروتا\" للشهرين ،و الأربعة أشهر، والستة اشهر ، بالإضافة لتطعيم \"المركب الفيروسي \" للسنة والسنة والنصف \" .

وطمأن مدير البرنامج الوطني للتطعيمات أولياء الأمور بعدم وجود مضاعفات في التأخير لمنح أي مركب للجرعة المستهدف بها الطفل.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “بدر الدين النجار” ، قد اعلن في منتصف شهر نوفمبر الماضي خلال كلمته في مراسم انطلاق حملة التطعيمات ضد الأنفلونزا الموسمية، في مدينة الخمس، بحضور وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني السيد “الطاهر عمر بشير” والمسؤولين بالوزارة عدم توفير التغطية المالية لسد احتياجات العام 2017 من التطعيمات .



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