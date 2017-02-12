الأهلي بنغازي يلتحق بفرق المَجموعة الأولى المتأهلة لنهائي بطولة ليبيا لكرة اليد.

بنغازي 12 فبراير 2017(وال)- التحق فريق الأهلي بنغازي بالفرق الثلاثة المتأهلة عن المجموعة الأولى لنهائي بطولة ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2016-2017، عقب فوزه يوم أمس على فريق دارنس بنتيجة 23 مقابل 22، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري . وبهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، ويتأهل رفقة فرق الهلال أول المجموعة برصيد 27 نقطة، والنجمة ثانياً برصيد 24 نقطة، والنصر رابعاً برصيد 19 نقطة . وكانت مباريات الأسبوع العاشر لفرق المجموعة الأولى قد أسفرت عن النتائج التالية :. - الهلال × النصر (28-26) . - الأهلي بنغازي × دارنس (23-22) . - المروج × الكفاح (37-28). - الكرامة × بنغازي الجديدة(22-20). ...( وال)...