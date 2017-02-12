المنتخب الوطني للمبارزة بالسيف يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية بساحل العاج .

طرابلس 12 فبراير 2017(وال) - يواصل المنتخب الوطني للمبارزة بالسيف إستعدادته للمشاركة في البطولة الأفريقية للعبة لفئتي تحت 17و20 سنة التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس القادم بساحل العاج . وقد تم إختيار أربعة مبارزين لتمثيل ليبيا في هذه البطولة، وذلك في التصفيات التي أجريت أول أمس الجمعة بطرابلس هم :. * أولا : فئة تحت 17 سنة . 1- عبد السلام أبو جطيلة . 2- محمد فيصل . 3- أحمد السحيري . * ثانيا : فئة تحت 20 سنة . 1- محمد عبد اللطيف . ومن المنتظر أن ينظم المنتخب الوطني للمبارزة بالسيف معسكر خارجي بتونس العاصمة قبل الدخول في منافسات البطولة المنتظرة . ...(وال)...