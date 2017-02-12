نادي الاخضر يتعاقد مع سبع رياضيين.

طرابلس 12 فبراير 2017 (وال)- تعاقدت ادارة نادي الاخضرالاول لكرة القدم بالبيضاء هذا الموسم مع سبع رياضيين جدد لتعزيز الفريق الاول استعدادا للموسم الرياضي الجديد . فقد تعاقدت الادارة مع اللاعب الدولي ربيع اللافي بنظام الانتقال الحر، فيما استعارت إدارة النادي اللاعب محمد عياد من الأهلي طرابلس لمدة عام، كما نجحت إدارة الأخضر في الحصول على توقيع لاعب منتخب ليبيا للشباب ونادي الأهلي طرابلس، أيوب عمار، من مواليد 1996 ليكون ضمن صفوف تشكيلة الأخضر الموسم المقبل, ومعاذ الصغير لاعب منتخب الشباب ونادي الترسانة، ومحمود يوسف لاعب منتخب الشباب ونادي المختار، ومعاذ عبود، وناصر دله لاعبا المدينة. وكانت ادارة النادي قد تعاقدت مع المدرب التونسي سمير شمام لقيادة الفريق هذا الموسم. ...(وال)...