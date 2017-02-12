مشروع لمستشفى عام بسعة ( 222 ) سرير لعلاج امراض النساء والولادة والاطفال فى سبها.

سبها / 12 فبراير 2017 ( وال )- ستبدأ خلال المدة القادمة فى محلة المهدية ببلدية سبها انشاء مستشفى لامراض النساء والولادة والاطفال بسعة (222) سرير بجهود الخييرين من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى من داخل وخارج المدينة وبالمجهود الداتى . وذكرت مصادرمطلعة بان مشروع هذا المستشفى اول مرفق صحى بهذا التصميم فى الجنوب الليبى وقد تم الانتهاء من انجاز الخرائط والاعمال الهندسية وستستانف المرحلة الاولى من المشروع قريبا .حيث خصص لبرنامج التبرع حساب مصرفى بمصرف شمال افريقيا ( فرع وكالة الجديد تحت رقم 241-304 ) اومصرف الصحارى تحت رقم (209741-66 ) . واضافت تلك المصادر بانه قد شكلت لجنة للاشراف على انشائه تتكون من السادة "سامى على عبد النبى " رئيسا ، وعضوية كلا من " علاء عيسى ابوالحجب ،د :مصطفى الصغير ،محمد حسن عثمان ،عمر احمد عبد السلام ،ناجى على مسعود ،م :عماد عيسى ابو الحجب ، م : صلاح مادى ، محمد العمارى . ( وال )