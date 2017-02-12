المصرف المركزي يعلن انطلاق عمل منظومة ادارة النقد الاجنبي للافراد اعتبارا من اليوم الاحد .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 16:38:00
طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي انطلاق عمل منظومة إدارة النقد الأجنبي للأفراد (FCMS) بجميع الفروع والوكالات بالمصارف التجارية في ربوع ليبيا كافة.\nوأكد المصرف في بيان له اليوم الأحد انه بامكان أرباب الأسر إعتباراً من يوم الأحد 12 /02 /تقديم طلبات شراء العملة الأجنبية إلى المصارف التي لديهم حسابات جارية بها .\nوأشار البيان الى أن عمليات بيع العملة الأجنبية لأرباب الأسر سيستمر دون توقف حتى نهاية العام .\n\n... ( وال )...