المصرف المركزي يعلن انطلاق عمل منظومة ادارة النقد الاجنبي للافراد اعتبارا من اليوم الاحد .

طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي انطلاق عمل منظومة إدارة النقد الأجنبي للأفراد (FCMS) بجميع الفروع والوكالات بالمصارف التجارية في ربوع ليبيا كافة.

وأكد المصرف في بيان له اليوم الأحد انه بامكان أرباب الأسر إعتباراً من يوم الأحد 12 /02 /تقديم طلبات شراء العملة الأجنبية إلى المصارف التي لديهم حسابات جارية بها .

وأشار البيان الى أن عمليات بيع العملة الأجنبية لأرباب الأسر سيستمر دون توقف حتى نهاية العام .



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