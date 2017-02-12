الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية يبحثان التعاون الرقابي والفني .



طرابلس 12 فبراير 2017 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف \" نعمان الشيخ \" صباح اليوم الأحد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية \" نصر حسن \" لمناقشة التعاون بين الهيئتين فيما يتعلق بالعمل الرقابي والفني .

وأفادت مصادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكالة الأنباء الليبية بان الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بطرابلس وحضره مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة \" فؤاد ابودية \" و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة\" محمد الكحيلي \" يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة تهدف في مجملها إلى متابعة إجراءات إيقاف وتجميد بعض الحسابات التي ثبت عليها شبهات الفساد وتم إيقافهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية .

كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لدعم العمل الرقابي المشترك ومتابعة القضايا المشتركة المتعلقة بالقطاع الخاص أو غيرها .

وأوضحت ذات المصادر بان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف \" نعمان الشيخ \" ابدى استعداد الهيئة إحالة كل الملفات التي تختص بها فيما يتعلق بالشق الجنائي للتحقيق حسب ما نص عليه القانون رقم (11) لسنة 2014 بشّأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

وأكد السيد \" نعمان \" في تصريح صحفي أن الهيئتين سبق وان وقعا على تحالف 2016 ضد الفساد من قبل وكانت فيه هيئة الرقابة الإدارية شريك فعلي لهذا المشروع ، داعيا إلى مواصلة هذا التعاون بين الهيئتين خلال العام الجاري 2017 واستمرار التنسيق بينهما لإقامة العديد من ورش العمل ودراسة الملفات التي تخص الدولة الليبية سواء كانت في ترشيد الإنفاق أو في التوعية ضد الفساد بعد تسييل الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

من جهته شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدكتور \" نصر علي حسن \" على ضرورة أن تقوم كل هيئة بدورها الكامل وان يكون هناك تواصل مستمر بينهما فيما يتعلق بالعمل الرقابي من اجل الصالح العام .

وقال \" حسن \" إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها مختصة بمكافحة الفساد في الجهات الخاصة فقد تم التوصل إلى آلية يتم من خلالها إيقاف أي مسؤول من جهة الرقابة الإدارية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإيقاف حساباته الخاصة في المصارف من قبل الهيئة الوطنية إلى حين الانتهاء من التحقيق .

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدكتور \" نصر حسن \" أن الهيئتين اتفقتا خلال اجتماعهم اليوم على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوجه التواصل والتعاون الذي يهدف إلى حماية المال العام والقضاء على الفساد .

وأشار إلى أن إدارة التحقيق في هيئة الرقابة هي الهيئة الوحيدة في ليبيا التي تختص بالشق الجنائي ..منوها في الوقت ذاته على أن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعملية الاستدلال التام لكي يتم إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة الإدارية لاستكمال إجراءاته فيما يتعلق بإدارة التحقيق .

وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية كل المسؤولين في ليبيا بضرورة دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكافة الإمكانيات حتى تستمر في أداء عملها الوطني .مؤكدا انه لا يمكن الانطلاق في أي خطوة للحد من قضايا الفساد مستقبلا إلا من خلال دعم هذه الهيئة لما تقوم به من مجهودات استثنائية .



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