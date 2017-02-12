رئيس المفوضية الأوروبية متخوف من أن تحدث بريطانيا انقساما بين دول الاتحاد اثر انسحابها منه.

لندن 12 فبراير 2017 (وال)- أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر, اليوم الأحد, عن خشيته من أن تحدث بريطانيا انقساما بين الدول ال27 الباقية في الاتحاد الأوروبي من خلال إعطاء وعود مختلفة لكل دولة أثناء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد. وأفاد يونكر في مقابلة نقلتها وسائل إعلام بريطانية بأن البريطانيين "يمكن أن يعدوا إحدى الدول بشيء ويعدوا دولة أخرى بشيء آخر والدولة الثالثة بشيء غير هذه وتلك, وفي النهاية لن تكون هناك جبهة أوروبية موحدة". وأكد أن الدول الأخرى بالإتحاد لا تعرف هذا الأمر بعد, لكن البريطانيين يعرفون جيدا الآن كيف سيتعاملون معه. وبحلول نهاية مارس المقبل, سوف تبدأ بريطانيا محادثات رسمية مع الاتحاد الأوروبي للخروج منه في اختبار كبير للاتحاد, الذي يحاول جاهدا التعامل مع تحديات أخرى, مثل الإبقاء على اليونان في منطقة اليورو وأزمة اللاجئين وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة. ومما يزيد من صعوبة هذه التحديات أن هولندا وفرنسا وألمانيا ستشهد انتخابات عامة هذا العام من المتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي نتائج جيدة.