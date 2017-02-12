اغلاق مطار هامبورغ بالمانيا بعد العثور على مادة مشبوهة.

برلين 12 فبراير 2017 (وال) - أغلقت السلطات الألمانية مطار مدينة هامبورغ شمال البلاد بشكل كامل اليوم الاحد بعد العثور على مادة غير معروفة تنبعث منها رائحة نفاذة وذلك أثناء تفتيش أمني. وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن كثيرا من المسافرين اشتكوا من حرقة بالعينين وسعال ما دفع الشرطة للقيام بحملة تفتيش والإسراع على الفور بإغلاق المطار بعد العثور على المادة المشبوهة. وذكرت تقارير أن المادة السامة غير المعروفة انتشرت من خلال نظام تكييف الهواء بالمطار ما أسفر عن اصابة عشرات الافراد من بينهم عاملين بالمطار. وتم ايقاف جميع الرحلات لعدة ساعات حيث قام رجال الاطفاء باخلاء مئات الركاب.