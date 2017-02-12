انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير رئيسا جديدا لالمانيا.

برلين 12 فبراير 2017 (وال) - انتخب المجلس الاتحادي الالماني اليوم الاحد فرانك-فالتر شتاينماير العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الخارجية السابق رئيسا لألمانيا خلفا ليواخيم جاوك. وحصل شتاينماير على أصوات 931 نائبا في المجلس الاتحادي من أصل 1239 شاركوا في عملية التصويت وذلك في وقت كان يتطلب فيه انتخابه في الجولة الأولى دعم 631 نائبا فقط. وجاء ترشيح شتاينماير وانتخابه لتولي هذا المنصب بعد أن أعلن يواخيم جاوك الرئيس الألماني السابق عن رفضه الترشيح لولاية جديدة موضحا أن قراره يعود إلى عمره الذي تجاوز 77 عاما. وكان وزير الخارجية الألماني السابق شتاينماير يعتبر منذ البداية المرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة. والجدير بالذكر أن المجلس الاتحادي في ألمانيا يتكون من 630 نائبا من البوندستاغ (نواب الشعب) و630 ممثلا عن الأراضي الفدرالية (المقاطعات الألمانية).