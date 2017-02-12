الرئيس التركي: الهدف الحالي في سوريا هو "تشكيل منطقة آمنة بمساحة نحو 5 كيلومترات".

إسطنبول 12 فبراير 2017 (وال)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, اليوم الأحد,أن الهدف الحالي في سوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب بمساحة 4-5 كلم داخل سوريا. وأوضح أردوغان, خلال مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول اليوم, أن هذا الحل سيتيح الحيلولة دون الهجرة من سوريا, إضافة إلى عودة المقيمين في المخيمات داخل تركيا إلى بلادهم, مضيفا أنه "لعمل ذلك نبذل جهدنا لتأسيس مدن جديدة هناك, وأنا تبادلت هذه الأفكار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوات التحالف وألمانيا". وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت أحداثا تعد بمثابة نقطة تحول للقضية السورية, مشددا على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتحقيق تقدم في الحل السياسي ووقف نزيف الدماء في سوريا خلال أسرع وقت ممكن. وتطرق الرئيس التركي إلى الحديث عن مدينة الباب الواقعة في شمال سوريا, مشيرا إلى أنها باتت محاصرة من جميع الجهات من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر اللذين وصلا إلى مركز المدينة.