اليونان : إجلاء الآلاف لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية .

اثينا 12 فبراير 2017 ( وال )- اجلت السلطات في مدينة سالونيك اليونانية , اليوم الأحد , الالاف السكان لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية . وذكرت السلطات المحلية بالمدينة أن القنبلة التي تزن 250 كم والتي من المعتقد أن القتها إما القوات البريطانية أو القوات الأمريكية في 1943-1944 مستهدفة منشآت المانيا النازية في ثاني أكبر مدينة يونانية تم اكتشافها خلال اعمال التنقيب في محطة غاز قبل أيام قليلة . وكانت سلطات المدينة اصدرت توجيهات للسكان الذين يعيشون في نطاق كيلومترين من محطة الغاز ترك منازلهم عن طريق المنشورات والاعلام خلال الايام القليلة الماضية . ...( وال )...