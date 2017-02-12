عودة المئات من أفراد الشرطة العسكرية إلى العمل بعد اضرابهم جنوب شرق البرازيل.

برازيليا 12 فبراير 2017 (وال) - عاد المئات من أفراد الشرطة العسكرية في ولاية "إسبيريتو سانتو" الواقعة جنوب شرق البرازيل إلى عملهم , بعد إضرابهم لعدة أيام للمطالبة برفع الأجور , وتحسين ظروف العمل. وقالت السلطات البرازيلية إن "إضراب رجال الشرطة عن العمل والذي تسبب في اندلاع موجة من أعمال العنف والقتل والسلب والنهب في الولاية على مدار الأيام الماضية, لم ينته بعد". وكان وزير الدفاع البرازيلي راؤول يونجمان قد دعا رجال الشرطة أمس السبت إلى العودة لعملهم وإنهاء الإضراب, وذلك بالرغم من إعلانه تحسن الوضع الأمني وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها خاصة , بعد نشر المئات من القوات الفيدرالية في شوارع الولاية , للتصدي لعمليات السرقة والنهب, والاعتداء على الأرواح, التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 130 شخصا.