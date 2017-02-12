انطلاق الانتخابات الرئاسية في تركمانستان.

عشق آباد 12 فبراير 2017(وال)- انطلقت اليوم الأحد في جمهورية تركمانستان الانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها تسعة مرشحين بينهم الرئيس الحالي قربان قولي بيردي محمدوف. و عدلت الجمهورية السوفيتية سابقا في العام الماضي الدستور لإلغاء الحد الأقصى لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس مما يمهد الطريق أمام بيردي محمدوف ليكون رئيسا مدى الحياة. يشار إلى أن بيردي محمدوف, أصبح رئيسا قبل عقد من الزمن بعد أن شغل منصب وزير الصحة لمدة 10 سنوات قبل ذلك. و تجري الانتخابات هذه المرة تحت إشراف العديد من المنظمات الدولية من تركيا و الهند و الصين وأفغانستان واليابان.