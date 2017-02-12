وفاة جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في مدينة/الباب/ السورية.

أنقرة 12 فبراير2017(وال)-توفي جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع تنظيم " داعش" في مدينة/ الباب/ شمالي سوريا ضمن عملية "درع الفرات". وذكرت مصادر اعلامية تركية اليوم الاحد أن الجندي الذي نقل إلى أحد المشافي التركية بعد اصابته بجروح الخميس الماضي قد فارق الحياة أمس السبت. وكانت رئاسة الأركان التركية قد أعلنت أمس عن مقتل جندي تركي واصابة آخر في اشتباكات مع تنظيم/ داعش/ شمال مدينة/ الباب/ ..كما أعلنت عن "تحييد" 43 من عناصر/ داعش/ وتدمير 245 هدفا للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية "درع الفرات".