إندلاع اشتباكات عنيفة في مطار عدن الدولي بجنوب اليمن .

عدن (اليمن) 12 فبراير 2017 (وال) - اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد في مطار عدن الدولي بجنوب اليمن, بين قوات من ألوية الحماية الرئاسية والقوة المكلفة بحماية المطار, حسبما أفاد به مصدر أمني يمني. ونقلت مصادر إعلامية عن المصدر الأمني قوله أن "قوة عسكرية تابعة للحماية الرئاسية انتشرت في وقت متأخر من مساء أمس السبت في محيط مطار عدن الدولي, وذلك عقب رفض القوة العسكرية المكلفة بحماية المطار أوامر من رئاسة الجمهورية القاضية بتسليم أمن المطار لقوة عسكرية أخرى لم يتم تحديدها". وأضاف أن "مطالب التسليم جاءت عقب قيام جنود تابعين للعميري بتوقيف العمل في مطار عدن أول أمس الجمعة, للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية". وقال المصدر الأمني, أن "عددا من الأطقم التابعة لقوات الألوية الرئاسية تنفذ انتشارا كبيرا في محيط المطار وعلى طول الطريق البحري وصولا إلى فندق عدن, وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية بين الطرفين, وهو ما تم فعلا بعد الهجوم الذي شنته ألوية الحماية الرئاسية المتمرسة بداخل المطار".