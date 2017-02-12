مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول القضية الفلسطينية يوم الأربعاء المقبل.

نيويورك (الأمم المتحدة) 12 فبراير 2017 (وال) - يعقد مجلس الأمن الدولي, يوم الأربعاء المقبل, جلسة حول القضية الفلسطينية, حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الأحد. وذكرت المصادر أن المجلس يستمع خلال الجلسة إلى إحاطة من الأمانة العامة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويناقش المجلس القضية الفلسطينية مرة في الشهر وأخرى دورية مفتوحة كل ثلاثة أشهر. وكان مراقب فلسطين, السفير رياض منصور قد بعث مؤخرا برسالة لرئيس مجلس الأمن يدين فيها تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثره على حل الدولتين ومساعي السلام الدائم.